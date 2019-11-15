Son Dakika Haberleri: Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (1)
Son Dakika Güncel Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (1) - Son Dakika

Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (1)

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (1), System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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ŞANLIURFA, -


Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çevik, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:15 Kaynak: DHA
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