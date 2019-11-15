Son Dakika Haberleri: Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (3)
Son Dakika Güncel Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (3) - Son Dakika

Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (3)

7 saat önce

SURUÇ BELEDİYESİ'NDE GERGİNLİKSuruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasına gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Suruç Belediye Başkanı HDP'li Çevik gözaltına alındı (3), System.String[]

SURUÇ BELEDİYESİ'NDE GERGİNLİK

Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasına gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, Sürücü'yü belediye binası önünde uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Sürücü ve yanında bulunan parti meclisi üyesi kadınlar belediye önünden ayrılmadı. Aramaların devam ettiği Suruç belediye binasının çatısına özel haraket polisleri yerleştirilirken binaya Türk bayrağı asıldı.


Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çevik, Milletvekili, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
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