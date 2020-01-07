Suruç Belediyesi'nden çölyak hastalarına glutensiz erzak desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suruç Belediyesi'nden çölyak hastalarına glutensiz erzak desteği - Son Dakika

Suruç Belediyesi'nden çölyak hastalarına glutensiz erzak desteği

6 saat önce

Suruç Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz erzak paketi dağıttı.

Suruç Belediyesi'nden çölyak hastalarına glutensiz erzak desteği, System.String[]

Suruç Belediyesi çölyak hastalarına glutensiz erzak paketi dağıttı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla, belediye ekipleri ilçede yaşayan çölyak hastalarını tespit etti. Aktaş'ın girişimiyle çölyak hastaları için glutensiz gıda temin edildi. Glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri, belediye meclis salonunda vatandaşlara dağıtıldı.

Hastalara kendi elleriyle paketleri dağıtan Aktaş, "Belediye olarak her zaman sizlerin yanındayız. Çölyak hastaları olarak özel bir durumunuz var, özel ürünlerin kullanılması gerekiyor. Daha önce ufak yardımlar yapılmış ama biz size daha profesyonel manada yardım edeceğiz." dedi.

Suruç Çölyak Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Mehmet Emin Ergüvan da emeği geçenlere teşekkür etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:44 Kaynak: AA
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