Suruç Belediyesi şampiyon sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Suruç Belediyesi şampiyon sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika Spor

Suruç Belediyesi şampiyon sporcuları ödüllendirdi

6 saat önce

Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Malatya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçlarını ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Suruç Hokey Spor Kulübü erkek takımının oyuncularını ödüllendirdi.

Suruç Belediyesi şampiyon sporcuları ödüllendirdi, System.String[]

Suruç Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Malatya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçlarını ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Suruç Hokey Spor Kulübü erkek takımının oyuncularını ödüllendirdi.

Şampiyon sporcularla belediyede bir araya gelen Aktaş, Suruç'u başarılı bir şekilde temsil eden takımı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Aktaş, spora ve sporculara destek vermeye gayret ettiklerini belirterek, "Büyük bir başarı göstererek Türkiye şampiyonu olan ve bizleri gururlandıran Suruç Hokey Spor Kulübümüzü ödüllendirdik. Gençlerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.

Takım Antrenörü Abit Bostancı da verdikleri desteklerden ötürü Aktaş'a teşekkür ederek, Süper Lig'e yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Aktaş, sporcuları altınla ödüllendirdi.

Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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