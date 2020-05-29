Suruç Belediyesi seccade dağıttı - Son Dakika

Suruç Belediyesi tarafından cuma namazı öncesi vatandaşlara seccade dağıtıldı.

İlçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 2,5 ay sonra kılınan ilk cuma namazı öncesi belediye ekiplerince namaz kılınan 17 bölgede vatandaşlara seccade dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Ali Çam, Ulu Cami avlusunda vatandaşlara Suruç Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan seccadeleri hediye etti.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden camilere kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Namaz öncesi koronavirüs önlemleri kapsamında gerekli temizlik ve dezenfektan çalışmalarımızı tamamlayarak belirlenen bölgeleri ibadet için hazır hale getirdik. Bugün de bu vesileyle vatandaşlarımıza seccade dağıttık. Tüm vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum.Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.