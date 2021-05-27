Suruç davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

Suruç davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

27.05.2021 16:32
Suruç davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 6 yıl önce 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan, terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz'ün kendisini patlattığı terör saldırısı davasının görülmesine devam edildi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 6 yıl önce 33 kişinin ölümüyle sonuçlanan, terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz'ün kendisini patlattığı terör saldırısı davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dosyanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Firari sanıklar İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi'nin dosyalarının ise ayrılması talep edildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG denetimindeki Ayn El Arap (Kobani) bölgesine yardım götürmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. 6 yıl önce gerçekleşen canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın 19'uncu duruşmasına, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, önceki savunmasını tekrarladığını ifade etti. Savcı, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin için 34 kez ağırlatılmış müebbet hapis, 70 yaralı için de TCK'nın 174/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istedi. Savcı, dosyanın firari sanıkları İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi'nin dosyalarının ise ayrılmasını talep etti.

'SULTANAHMET SALDIRISINDA PATLAYICI TEMİN EDENLER DAVAYA EKLENSİN'Saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin avukatlarından Serdil İzol ise 9 Şubat 2021 tarihinde görülen 18'inci duruşmada, İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde 'Sultanahmet ve Suruç saldırılarının patlayıcılarını temin eden DEAŞ'lı terörist yakalandı' başlığıyla servis edilen açıklamada adı geçen Azzo Halaf Süleyman el Aggal ile saldırıyla bağlantısı bulunan Mahir el Aggal'in ifade ve sorgu zaptının dosyaya eklenmesini talep etiklerini hatırlattı. Aradan geçen 3,5 ayda dosyaya sadece bir araştırma tutanağı eklendiğini belirten İzol, "Dosyaya eklenen arşiv tetkikinde Azzo Halaf Süleyman el Aggal ve Mahir el Aggal'in DAİŞ ile bağlantılarıyla ilgili kimi bilgiler yer alsa da talep edilen Suruç Katliamı'na dair tek satır bilgi yer almadı" dedi.DAVUTOĞLU DİNLENMELİMahkeme heyetinden söz alan Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun mahkemede dinlenmesinin isteyerek şunları söyledi: "Ahmet Davutoğlu Baromuzu ziyaret etti. 20 gün önce ben kendisine; 'Sayın Başbakan Suruç patlaması sizin döneminizde oldu' diye sordum. Bir an sessizlik oldu. Çok ciddi ihmallerin olduğu dosyadan bahsediyoruz. Bizim bütün çırpınışımız bunun için. Bizim bütün çırpınışımız kaybettiğimiz çocuklarımızı bir daha kaybetmemiz. Benim çocuklarım, bu salonda bulunan hiç kimsenin çocuğu bir daha ölmesin. Temiz bir ülke istiyoruz. Siz de benim kadar faillerin ortaya çıkarılmasını istiyorsunuz. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında adı geçen Agal için araştırma yapılmasını bekleyelim zaten 6 yıldır bu dosya var. Bu dosya kapatılırsa herkesin vicdanı rahat olmayacak."  Mahkeme heyeti duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Suruç davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
Suruç davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suruç davası sanığına 34 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika


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