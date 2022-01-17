Suruç Girişimcilik ve Tasarım Merkezi açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan Girişimcilik ve Tasarım Merkezi, yakında hizmet vermeye başlayacak.

Suruç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, 11 Nisan Mahallesi'nde inşaatı tamamlanmak üzere olan merkezde incelemelerde bulundu.

Bölgede ilk kez hayata geçirilen projeyle geleceğin modacı, girişimci ve tasarımcılarının Suruç'ta yetişeceğini kaydeden Aktaş, Suruç halkının girişimci bir ruha sahip olduğunu ifade etti.

Aktaş, Suruç halkının imkan verilmesi durumunda neler yapabileceğinin farkında olduklarını belirterek, "İlçemizde istihdama katkı sunmak, kendine has yetenekleri kabuğuna çekilmiş genç beyinleri, ortaya çıkarmak için girişimcilik ve tasarım merkezini kurduk. Neden geleceğin tasarımcıları, girişimcileri, modacıları Suruç'tan yetişmesin. Bu noktada hayata geçirdiğimiz proje ile merkez bünyesinde açılacak olan kurslarımızı başarıyla tamamlamak koşuluyla girişimci bir ruha sahip deneyimli gençlerimize ve kadınlarımıza kendilerini kanıtlama imkanı da sunacağız, istihdam noktasında yardımcı olmaya çalışacağız, bu nedenle projemizi hayata geçirdik. Merkezimizin inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. İç dizaynı bitmek üzere olan merkezi kısa zaman içerisinde hizmete açacağız." dedi.

İnsanların giyimde ihtiyaç duyduğu yenilikçilik anlayışın moda tasarımcıları tarafından karşılandığına dikkati çeken Aktaş, "Moda tasarımı konusundaki eğitimin amacı, kişinin ve çağın ihtiyaçlarına uygun tasarımlarla cevap veren, sektörün ihtiyaçlarına yönelik öncü fikirlerle modayı oluşturup değerlendirebilen, bilgili ve teknik becerilerle donanımlı tasarımcılar yetiştirmektir. Kurslarımıza katılıp başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz isterlerse moda evlerinde butik gibi alanlarda çalışabilecek, gerekirse kendiişleri bile kurabilecekler." ifadelerini kullandı.

Suruç Girişimcilik ve Tasarım Merkezi'nde temel bilgisayar kullanımı eğitimleri, bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü), giyim üretiminde temel işlemler, koruyucu maske üretimi, kadın giysileri kalıp hazırlama, kadın dış giysileri dikimi, bilgisayarda kadın giysi kalıpları hazırlama, bilgisayar destekli moda tasarımı, mobilya üretim teknikleri, bilgisayar destekli mobilya tasarımcılığı, bilgisayarlı mobilya iç mekan tasarımı kursları verilecek.