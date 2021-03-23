Suruç Hokey Kulübünün 5 oyuncusu milli takıma davet edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesince desteklenen Suruç Hokey Kulübünün 5 oyuncusu milli takıma davet edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 5 yıl önce kurulan ve belediye tarafından desteklenen kulübün sporcuları, imkansızlıklar içinde kısa sürede büyük başarılar elde etti.

Önceki yıl Trabzon'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak 1. Lig'e çıkan Suruç Hokey Kulübünün başarıları tüm Suruç halkını gururlandırıyor.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ı makamında ziyaret eden Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir ve oyuncular, desteklerinden dolayı Aktaş'a teşekkür etti.

Sporcuların sadece Suruç ilçesini değil bölgeyi temsil ettiğini belirten Aktaş "Sporcularımız şampiyonluğun rehavetine kapılmadılar ve daha çok çalışarak ilçemizi milli takımda temsil etme yolunda önemli bir başarıya imza attılar. Sporcularımızı, yönetim ve teknik heyeti tebrik ediyorum. İlçemizde spora ve sporcuya desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Suruç'u milli takım kadrosunda da temsil edecekleri için büyük gurur duyduklarını kaydeden Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel ise "Bugünden itibaren Milli Takım U19 Erkekler Aday Kadro 1. Hazırlık Kampı'na takımımızdan 5 sporcumuz davet edildi. Suruç'ta ilk defa kulübümüzün sporcuları milli takımımıza katılma başarısı gösterdi. Emeği geçen herkese ve milli takıma davet edilen oyuncularımızdan Ali Doğan, Burhan Polat, Nasır Koşti, Serkan Uçar ve Ahmet Çelikten'e teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.