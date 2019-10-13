Suruç ilçesi çaykara köyü'ne ayn el arap'tan ateşlenen havan topu düştü 1 hafif yaralı
55 dakika önce
Suruç ilçesi Çaykara Köyü'ne Ayn El Arap'tan ateşlenen havan topu düştü 1 Hafif yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
Suruç ilçesi Çaykara Köyü'ne Ayn El Arap'tan ateşlenen havan topu düştü 1 Hafif yaralı
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