Son Dakika Haberleri: Suruç ilçesi çaykara köyü'ne ayn el arap'tan ateşlenen havan topu düştü 1 hafif yaralı
Son Dakika Güncel Suruç ilçesi çaykara köyü'ne ayn el arap'tan ateşlenen havan topu düştü 1 hafif yaralı

Suruç ilçesi çaykara köyü'ne ayn el arap'tan ateşlenen havan topu düştü 1 hafif yaralı

55 dakika önce

Suruç ilçesi Çaykara Köyü'ne Ayn El Arap'tan ateşlenen havan topu düştü 1 Hafif yaralı.

Suruç ilçesi Çaykara Köyü'ne Ayn El Arap'tan ateşlenen havan topu düştü 1 Hafif yaralı

Suruç ilçesi çaykara köyü'ne ayn el arap'tan ateşlenen havan topu düştü 1 hafif yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
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