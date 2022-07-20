Suruç Katliamı Anmasına Polisten Ankara'da Sert Müdahale: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Suruç Katliamı Anmasına Polisten Ankara'da Sert Müdahale: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

20.07.2022 19:18

Suruç katliamında yaşamını yitiren 33 kişiyi yedinci yıl dönümünde Ankara Güvenpark’ta anmak isteyen bir gruba polis sert müdahale etti. Polis anmaya gelen grubu gözaltına aldı. Güvenpark’a Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tarafından gelmek isteyen bir başka grup da yürüyüş yapmalarına izin verilmeden gözaltına alındı.

Suruç katliamında yaşamını yitiren 33 kişiyi yedinci yıl dönümünde Ankara Güvenpark'ta anmak isteyen bir gruba polis sert müdahale etti. Polis anmaya gelen grubu gözaltına aldı. Güvenpark'a Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tarafından gelmek isteyen bir başka grup da yürüyüş yapmalarına izin verilmeden gözaltına alındı.

Urfa Suruç'ta IŞİD'in 2015'te gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısının ardından 33 kişi yaşamını yitirmişti. Katliamın yedinci yıl dönümünde Ankara Güvenpark'ta bu akşam yapılmak istenilen anmaya polis müdahale etti. Anma noktası olarak belirlenen Güvenpark'a gelmek isteyen iki ayrı gruba da müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: ANKA

Güvenpark, Ankara, Suruç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç Katliamı Anmasına Polisten Ankara'da Sert Müdahale: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suruç Katliamı Anmasına Polisten Ankara'da Sert Müdahale: Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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