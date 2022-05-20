Suruç Kaymakam Aktaş, gençlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Suruç Kaymakam Aktaş, gençlerle buluştu

20.05.2022 15:04
Suruç Kaymakam Aktaş, gençlerle buluştu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, "Gençlik Buluşmaları" kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Aktaş ve kurum amirleri gençlerle sohbet etti, talepleri dinledi.

İlçe sorunları hakkında görüş alışverişinde bulanan Aktaş, gençlere çay ve kahve ikramında bulundu.

Etkinlikte Kaymakam Aktaş'a, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert eşlik etti.

YORUMLAR
500
Merkezefendi Gençlik Turnuvası'nda Şampiyonlar Kupalarını Aldı Merkezefendi Gençlik Turnuvası'nda Şampiyonlar Kupalarını Aldı Pursaklar'da coşku dolu 19 Mayıs kutlamaları Pursaklar'da coşku dolu 19 Mayıs kutlamaları
Kaynak: AA

Kenan Aktaş, Şanlıurfa, Hisarcık, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç Kaymakam Aktaş, gençlerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Eskişehir'de annesini öldüren çocuk ve cinayetin azmettiricisi olan babası adliyede
15:09 Burak Yılmaz, Lille'e veda etti: Harika 2 yıl, harika 2 kupa
15:09 Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nün bayrağı İstanbul'daki boğaz köprülerine asıldı
15:07 Göçmen karşıtı politikalarıyla popülaritesi artan Özdağ, sosyal medyada Erdoğan'a binlerce beğeni fark attı
15:04 Mide bulandıran detay! Piknik tüpüyle öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
14:37 Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı
14:31 Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı
14:27 Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti
14:17 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz
14:17 Başkan Aktaş: Bursa'da gençler, genç olmanın farkını yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 15:21:27. #1.11#
SON DAKİKA: Suruç Kaymakam Aktaş, gençlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement