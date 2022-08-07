Suruç Kaymakamı Aktaş, üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika
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Suruç Kaymakamı Aktaş, üniversiteli gençlerle buluştu

07.08.2022 10:37
Suruç Kaymakamı Aktaş, üniversiteli gençlerle buluştu

Suruç Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, gençlik buluşmaları kapsamında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Suruç Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, gençlik buluşmaları kapsamında üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Aktaş, Suruç Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte, gençlerle sohbet etti, talepleri dinledi.

İlçe sorunları hakkında görüş alışverişinde bulanan Aktaş, gençlere çay ve kahve ikramında bulundu.

Türkü ve şiirler okunan etkinliğin ardından Kaymakam Aktaş beraberindeki gençlerle Süleyman Şah Parkı'nı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Kenan Aktaş, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç Kaymakamı Aktaş, üniversiteli gençlerle buluştu - Son Dakika

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