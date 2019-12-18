Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

7 saat önce

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafını seçen Aktaş, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Aktaş, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu belirterek, tüm AA çalışanlarını kutladı.

Mustafa Yalçın, Halil Fidan, Harran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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