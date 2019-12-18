Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ŞANLIURFA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ŞANLIURFA - Son Dakika

Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ŞANLIURFA

6 saat önce

Suruç Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kenan Aktaş'ın fotoğrafları oylaması Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı ŞANLIURFA - Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Suruç Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Kenan Aktaş'ın fotoğrafları oylaması Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞANLIURFA - Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafını seçen Aktaş, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Aktaş, fotoğrafların her birinin değerli olduğunu belirterek, tüm AA çalışanlarını kutladı.

Suruç Kaymakamı Aktaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - ŞANLIURFA

Suruç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:15 Kaynak: AA
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