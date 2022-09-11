Suruç 3. Nar Festilvali'ne doğru

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, Suruç 3. Nar Festivali'nin 23 Eylül Cuma günü başlayacağını bildirdi.

Aktaş festivale ilişkin açıklamasında, etkinliğe yoğun bir katılım beklediklerini belirterek, festivalde sanatçılar Mehmet Erdem, Manuş Baba ve Atiye'nin sahne alacağını aktardı.

Bu yıl, 3. Nar Festivalini düzenleyeceklerini hatırlatan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Uzun süren bir pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımızdan ve gençlerimizden gelen yoğun talep üzerine böyle bir festivali tertip ettik. Suruç'un olumsuz bir takım haberlerle değil bu şekilde festivallerle ve yapılan güzel çalışmalarla gündeme gelmesi için bizim için çok önemli. Suruç Kaymakamlığı ve Suruç Belediyesi organizasyonunda 23-24-25 Eylül 2022 tarihlerinde ilçemizde açılışında renkli bir festival korteji, gündüz çeşitli etkinlikler yarışmalar ve stantların olduğu, her akşam konserlerin verileceği büyük bir organizasyon planladık."

Aktaş, kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkat çeken Suruç narı için, 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi İşaret Belgesiyle tescillendiğini hatırlatarak, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi içinde Suruç Belediyesi'nin 2022 yılında başvuru yaptığını ve süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

Etkinlikler kapsamında atlı birlikler, motosikletliler ve bisikletçiler çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.