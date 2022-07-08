Suruç Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere evde bakım hizmeti - Son Dakika
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Suruç Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere evde bakım hizmeti

08.07.2022 16:28
Suruç Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere evde bakım hizmeti

Suruç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafınca ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bayram temizliği yapıldı.

Suruç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafınca ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde bayram temizliği yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vakıf görevlileri ziyaret ettiği yardıma muhtaç vatandaşların ev temizliği yaparak saç, sakal tıraşları ve kişisel bakımlarını yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, tüm İslam aleminin kurban bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Yaşlılara hizmet bizim minnet borcumuzdur. İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlıların evlerine giderek ev temizliği, saç, sakal tıraşı ve kişisel bakımlarını gerçekleştirmek için projemizi hazırladık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla genç, yaşlı demeden herkese hizmet sunmaya çalışıyoruz. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç belirlediğimiz 63 ailemize gelecekle ilgili kaygı yaşamamaları ve endişe duymamaları adına "Çınarlarla el ele gönül gönülle" sloganıyla hizmet vereceğiz."

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Kaynak: AA

Kenan Aktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere evde bakım hizmeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suruç Kaymakamlığından ihtiyaç sahibi ailelere evde bakım hizmeti - Son Dakika
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