Suruç Kırsalında Asfaltsız Yol Kalmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Suruç Kırsalında Asfaltsız Yol Kalmayacak

24.08.2021 18:37
Suruç Kırsalında Asfaltsız Yol Kalmayacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla Kırsal Hizmetler Dairesi filosuna yeni katılan araçlarla birlikte kentin farklı noktalarında daha etkin bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların daha konforlu seyahat etmeleri için alt yapısını tamamladığı...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla Kırsal Hizmetler Dairesi filosuna yeni katılan araçlarla birlikte kentin farklı noktalarında daha etkin bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların daha konforlu seyahat etmeleri için alt yapısını tamamladığı yolları sathi asfaltla buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarla, ortaya koyduğu vatandaş odaklı hizmetlerle ilçelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekiplerinin bu seferki adresi Suruç ilçesi oldu. İlçeye bağlı kırsal mahalle, grup yolları ve bağlantı yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların takdirini kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de önemle üzerinde durduğu konulardan biri olan ve ekiplere çalışmaların bir an önce tamamlanarak ilçelerdeki yolların asfaltla buluşturulması talimatını verdiği Suruç kırsalında asfalt çalışmaları hız kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin mahallelerinde yapmış olduğu yol yapım, genişletme ve asfalt çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Ak Parti Suruç İlçe Başkan Yardımcısı Faik Yıldız, yolun sathi asfaltın ardından daha kullanışlı ve konforlu hale geldiğini aktardı.

Ekili Mahalle Muhtarı Avni Akbalık ise daha önceden iki aracın yan yana geçemediği yolda yapılan yol genişletme çalışmalarının ardından ulaşımın daha rahat olduğunu belirterek sathi asfalt çalışmasıyla da kış aylarında oluşabilecek çamurdan etkilenmeyeceklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
Öğretmenler arası voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu Öğretmenler arası voleybol turnuvasında kupa sahibini buldu
Kaynak: Habermetre

Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Hisarcık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Suruç Kırsalında Asfaltsız Yol Kalmayacak - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 19:42:25. #1.11#
SON DAKİKA: Suruç Kırsalında Asfaltsız Yol Kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement