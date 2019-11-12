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Suruç narında hasat zamanı

8 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nar yetiştiren üreticilerin hasat mesaisi başladı.

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nar yetiştiren üreticilerin hasat mesaisi başladı.

Suruç Ziraat Odası Başkanı Ayhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suruç narının iri ve kırmızı taneleriyle göze, mayhoş tadıyla da damaklara hitap ettiğini söyledi.

Üretim alanı her geçen yıl artan narın veriminde bu yıl aşırı yağış nedeniyle düşüş yaşandığını belirten Kılıç, "Güneydoğu Anadolu Projesi'nden önce yeterli su olmadığı için nar bahçeleri kurudu. Çiftçilerimiz bahçelerini kaldırmak zorunda kaldı. Sulama projesiyle beraber tarla bitkilerinin yanı sıra nar bahçelerinde de artış oldu." dedi.

Kılıç, nar için üreticiye destekleme ödemesi yapılmadığına dikkati çekerek, "Devletimiz destek verirse üretim alanlarında daha çok artış olacak." dedi.

Ayhan Kılıç, katıldıkları festival ve fuarlarda Suruç narını tanıttıklarını, üreticileri de zirai mücadele, gübreleme, sulama ve budama konusunda bilgilendirdiklerini ifade etti.

Nar üreticisi Cemal Boybay da ilçe toprağının narın lezzetini artırdığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır nar yetiştirdiğini belirten Boybay, "Suruç narının tadı mayhoş olur. İlçeye su gelmeden önce narımız yok oluyordu. Suyun gelmesiyle hem üretim alanlarımız genişledi hem de verim arttı. Bu yıl bizim bahçemizde verim süper. Tek sıkıntımız bir kooperatifimizin olmaması. Burada bir meyve suyu fabrikası olsaydı ürünümüz daha çok para ederdi." diye konuştu.

Boybay, "Narımız doğal. Kilogramını 2 liradan satıyoruz. Bizden nar, nar ekşisi istiyorlar. Suyla nar ekşisini karıştırarak içiyorum, sağlığımı nara borçluyum." dedi.

Şanlıurfa, Nar, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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