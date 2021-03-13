Suruç Ovası'nda dikilen lavantalar hem istihdam hem gelir kapısı olacak - Son Dakika

Suruç Ovası'nda dikilen lavantalar hem istihdam hem gelir kapısı olacak

13.03.2021 14:19
Suruç Ovası'nda dikilen lavantalar hem istihdam hem gelir kapısı olacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesince Hazine arazilerine dikilen lavantalarla, ilçede hem istihdam hem de ihtiyaç sahiplerine gelir kaynağı sağlanacak.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Suruç Belediyesince Hazine arazilerine dikilen lavantalarla, ilçede hem istihdam hem de ihtiyaç sahiplerine gelir kaynağı sağlanacak.

İlçe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Suruç Lavanta Kokacak Projesi" kapsamında ilk adım atıldı.

11 Nisan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Hazineye ait 8 bin dönüm taşlık ve kayalık alan belediye ekiplerince iş makinelerinin yardımıyla hummalı bir çalışmanın ardından dikime elverişli hale getirildi.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş, oluşturulan lavanta bahçesinde ilk fideleri toprakla buluşturdu.

Yoğun katılımla yapılan ekimde Aktaş, ilk fidelere öğrencilerle can suyu verdi.

Lavanta bahçesi iki kattan fazla büyütülecek

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Aktaş, bölgede ilk kez lavanta bahçesinin Suruç'ta yapıldığını belirtti.

Lavantanın birçok sektörde kullanılabildiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Lavanta bahçesinde ilerleyen dönemde alan 17 bin 470 dönüme çıkarılarak bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturacağız. Kuracağımız lavanta ve kekik bahçeleriyle bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturuyoruz. Buradan sağlanan gelirler ile ilçe dışına mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden vatandaşlarımızın özellikle de gündelik işlerde çalışan kadınlarımızın ve genç kızlarımızın istihdamına katkı sağlayacağız. İlçede yaşayan, evine ekmek götüreni olmayan kadınlarımıza, maddi durumu kötü öğrenci ve engellilerimize bu projeyle de maddi destek sağlanacak. İlçemizde tarım arazilerinde genellikle mısır, pamuk ve fıstık ekimi yapılmaktadır. İlçede yaygın yetiştirilen bu ürünlerin yanında lavanta ve kekik gibi ürünlerin yetiştiriciliği ilçenin ürün desenine, alternatif geçim kaynaklarının oluşmasına sebep olacak."

Ankara'da öğretmenlik ve lavanta üreticiliği yapan Tuncay Tekkoyun da Suruç Ovası'nın toprak ve mineral bakımında zengin yapıya sahip olduğunu, 2 yıl içerisinde lavanta bahçelerinden tam sonuç almayı hedeflediklerini bildirdi.

İstihdam, Hisarcık, Lavanta, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suruç Ovası'nda dikilen lavantalar hem istihdam hem gelir kapısı olacak - Son Dakika


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