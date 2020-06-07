Suruç Ovası'ndaki bilinçlendirme çalışması anız yangınlarını azalttı - Son Dakika

Suruç Ovası'ndaki bilinçlendirme çalışması anız yangınlarını azalttı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, üreticilere yapılan bilinçlendirme, hububat hasadının ardından anız yakılmasını ciddi oranda düşürdü.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, üreticilere yapılan bilinçlendirme, hububat hasadının ardından anız yakılmasını ciddi oranda düşürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı ile çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilir olması için hububat hasadının ardından anız yakılmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal üretimin yoğun yapıldığı Suruç Ovası'nda kırsal mahallelerdeki üreticileri ziyaret eden ekipler, bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anız yangınlarının toprağa ve ürünün verimi ile kalitesine büyük zarar verdiğini söyledi.

Anız yangınının havaya, suya ve hayvanlara vermiş olduğu zararların gözle görülebildiğine dikkati çeken Yahlizade, bunun yayında küresel ısınmaya da sebebiyet verdiğini bildirdi.

Yahlizade, anız yangınlarının doğanın dengesini değiştirdiğini anlatarak, "Ekosisteme müdahale ediliyor. Ekosistemde canlı ve cansız varlıklar vardır. Hayvanları yok ediyoruz. Hayvanların yuvalarını, yavrularını yok ediyoruz. Yararlı canlıları yok ettiğimizde ekosistemde zararlı canlılar çoğalmakta. Oysa canlılar doğanın bir dengesidir." ifadesini kullandı.

"Atadan, dededen kalan topraklarımızı yok etmekteyiz"

Anız yangınının toprağı canlı kılan ve mikro biyolojik faaliyetlerin devamını sağlayan kısmı yok ettiğinin altını çizen Yahlizade, "Toprağı canlı kılan mikro biyolojik faaliyetlerin devamını sağlayan bu canlılar yok olduğu zaman toprak iletkenliğini, canlılığını da kaybetmektedir. Haliyle toprak verimsizleşmektedir. İkinci, üçüncü yıl ektiğimiz alanlardan almamız gereken verimden maksimum düşme gözükmektedir. Anız yangınıyla atadan, dededen beri kendimizi bağladığımız ana toprağı yok etmekteyiz. Toplumun fakirleşmesine sebep oluyoruz. Toprağı geliştiren bu anızların toprağa karıştırılması gerekiyor." dedi.

"Çiftçiler uyarıları dikkate alıyor"

Bölgede arpa hasadının tamamlandığını, buğday hasadının ise yeni başladığını aktaran Mehmet Murat Yahlizade, Suruç Ovası'nda çiftçilerin anız yangınına karşı bilinçlendirilmesi için geçmiş yıllardan bu yana çalışmalar yürüttüklerini aktararak, üreticilere yönelik toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda sürekli olarak muhtarlara bilgilendirme mesajları atıldığını belirten Yahlizade, sahaya çıkan mühendislerin yanı sıra 10 kişilik ekibin sürekli olarak bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Çiftçileri, ürünü ektikleri dönemden itibaren tarlalarında ya da köylerinde ziyaret ederek görüştüklerini anlatan Yahlizade, "Bakanlığımız da bu konuya çok önem veriyor ve çalışıyor. Bölgemizde yapılan uyarıları çiftçilerimiz dikkate alıyor, anız yangınlarında yüzde 80 düşüş yaşandı, bu da bizleri mutlu ediyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizler çiftçilerimiz, üreticilerimiz için buradayız. Son zamanlarda biçerdöver, balya, saman makineleri sayesinde de anız yangınları azaldı. Çiftçiler de artık anız yakılan ve yakılmayan alandaki verim farkını görüyor." şeklinde konuştu.

Suruç Ovası'ndaki bilinçlendirme çalışması anız yangınlarını azalttı

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 12:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suruç Ovası'ndaki bilinçlendirme çalışması anız yangınlarını azalttı - Son Dakika

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