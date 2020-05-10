Suruç'ta 300 aileye gıda yardımı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Hayrat Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yapıldı.

Vakıf görevlilerince daha önce tespit edilen 300 aileye gıda kolisi, temizlik malzemesi, çocuk bezi ve mama dağıtıldı.

Hayrat Vakfı Suruç Temsilcisi Sait Ahmet Yürekli, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardımda bulunduklarını belirtti.

Vakıf olarak dünyanın dört bir yanına hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdıklarını aktaran Yürekli, yardımları özellikle ramazan ayında artırdıklarını ifade etti.

Yardım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yürekli, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. 300 gıda kolisi, hijyen paketi, çocuk bezi, süt ve mama dağıttık. Engelli 2 kardeşimize de tekerlekli sandalye hediye ederek sevinçlerine ortak olmaya çalıştık. Hayırseverlerin hayrını Allah kabul etsin."