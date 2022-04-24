Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili milletvekilinin ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 4'ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve partililerle birlikte Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şenyaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız'ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Olayın üzerinden geçen 4 yılın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi. Savcılık 2 kişiyi serbest bırakırken 7 kişiyi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.

Hakim karşısına çıkarılan ve aralarında Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin bulunduğu 4 kişi "Kasten adam öldürme ve Delilleri karartma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.