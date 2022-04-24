Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

24.04.2022 03:47

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili milletvekilinin ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği...

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili milletvekilinin ağabeyinin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 4'ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve partililerle birlikte Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şenyaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız'ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Olayın üzerinden geçen 4 yılın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlılardan 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi. Savcılık 2 kişiyi serbest bırakırken 7 kişiyi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.

Hakim karşısına çıkarılan ve aralarında Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin bulunduğu 4 kişi "Kasten adam öldürme ve Delilleri karartma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Şenyaşar ailesine hastanede saldırı soruşturmasında 9 Gözaltı Şenyaşar ailesine hastanede saldırı soruşturmasında 9 Gözaltı Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

İbrahim Halil Yıldız, Milletvekili, Şanlıurfa, Haziran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
00:36 Bakan Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi
00:16 İçişleri Bakanı Soylu: 2023 yılında terörü tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz
00:04 Fenerbahçe, Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek bir açıklama yayınladı!
23:56 Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması durumunda destek vereceği ismi paylaştı
23:40 Kılıçdaroğlu 4 aydır elektrikleri kesik olan aileyi ziyaret etti!
23:21 Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çıldırdı
22:44 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan HDP'li Garo Paylan'a kınama geldi: Açık bir iftira
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 03:58:24. #1.11#
SON DAKİKA: Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement