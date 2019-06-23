Suruç'ta 4 terörist yakalandı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi 4 terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:15 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suriye
sınırındaki Suruç
ilçesinde, terör örgütü PYD/ PKK
üyesi 4 terörist yakalandı.
Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinden bir grup teröristin Türkiye
'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattında önlem aldı. Ekipler, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan PYD/PKK mensubu 4 teröristi yakaladı. Silahsız yakalanan teröristler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
- Şanlıurfa
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