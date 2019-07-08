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Suruç'ta çiftçiler bilgilendirildi

58 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçiler bilgilendirildi.

Suruç'ta çiftçiler bilgilendirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çiftçiler bilgilendirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade ve beraberindeki görevliler, pamuk tarımının yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu.
Yahlizade ve beraberindekiler daha sonra pamukta yaşanabilecek sorunlar ve alınacak önlemler konularında çiftçileri bilgilendirdi.
Yahlizade, yaptığı açıklamada, ilçede pamuk ekimi yapılan alanların her yıl sulamayla artığını söyledi.
Ekiplerle saha çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini aktaran Yahlizade, "Ovamızda en fazla ekilen ürünün pamuk olması nedeniyle gerek hava şartları gerekse arazi şartları nedeniyle pamukta önüne geçilemeyecek zararlarla karşılanmaması için ekiplerimizle birlikte saha çalışmalarımız devam etmektedir. Özelikle ekiplerimizle çiftçilerimizi ziyaret ederek pamukta dikkat edilmesi gereken faktörler hakkında bilgilendiriliyor." dedi.
Hastalık ve zararlılarla mücadele, sulama, gübreleme, çapa, yabancı ot mücadelesi gibi konularda bilgilendirmeler yaparak verimin artmasına katkı sunmaya çalıştıklarını kaydeden Yahlizade, her şeyin fazlasının da azının da zarar olduğunun altını çizdi.
Çiftçilerin tarım arazilerini sigortalamaları konusunda da tavsiyelerde bulunduklarını belirten Yahlizade, "Kurumumuzda ve kurumda dışında yeterli miktarda mühendisimiz mevcuttur. Lütfen mühendise danışarak tarımsal iş ve işlemlerimizi yapalım. Kurum olarak çiftçilere hizmet etmek için hazırız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:19 Kaynak: AA
Mehmet Murat, Şanlıurfa, Güncel
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