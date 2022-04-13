Suruç'ta gazi ve şehit yakınları iftarda buluştu - Son Dakika
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Suruç'ta gazi ve şehit yakınları iftarda buluştu

13.04.2022 21:58
Suruç'ta gazi ve şehit yakınları iftarda buluştu

Suruç Kaymakamlığı tarafından ilçedeki gazi ve şehit yakınları için iftar programı düzenlendi.

Suruç Kaymakamlığı tarafından ilçedeki gazi ve şehit yakınları için iftar programı düzenlendi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğretmen evinde organize edilen iftar programında, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Kenan Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Aktaş burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktararak, "Vatanımızın müdafaasında gazilerimiz, şehitlerimiz canlarını ortaya koymuş kişilerdir. Dolayısıyla onlar bizlere emanettir. Daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hem şehit hem de gazi ailelerimizle bir arada olmaya özen göstereceğiz, gayret edeceğiz." dedi.

Aktaş daha sonra katılımcılarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz, Suruç İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert ile kurum amirleri katıldı.

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Kenan Aktaş, Hisarcık, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suruç'ta gazi ve şehit yakınları iftarda buluştu - Son Dakika


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