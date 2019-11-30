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Suruç'ta görev yapan gönüllü personele ödül

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev almak üzere Suruç'a gönüllü giden sağlık personeli ödüllendirildi.

Suruç'ta görev yapan gönüllü personele ödül, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev almak üzere Suruç'a gönüllü giden sağlık personeli ödüllendirildi.

Yalova İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, 112 Ambulans Servisi Başhekimliği personeli tıbbi sekreter Murat Koçarslan'ı makamında kabul etti.

İkinci defa gönüllü olarak operasyonun yürütüldüğü Suruç-Ayn El-Arap bölgesine giden Koçarslan, buradaki izlenimlerini paylaştı.

Koçarslan, kendisi ve arkadaşlarının görev yaptıkları sınır karakolunda güvenlik güçleriyle çok sıcak iletişim kurduklarını ve Yalova ekibinin parmakla gösterildiğini anlattı.

Her an güvenlik güçleriyle birlikte hareket ettiklerini ve kendilerine özel veda düzenlendiğini sözlerine ekleyen Koçarslan, oradaki tüm asker ve komutanların müdürlüğe selam yolladıklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Kaşıkçı ise, Koçarslan'ın anlattıklarının ardından durumun kendisini duygulandırdığını söyledi.

Müdürlüğü canı gönülden temsil eden personelleri tebrik eden Kaşıkçı, Koçarslan'a teşekkür ödülü verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:12 Kaynak: AA
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