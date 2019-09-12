Suruç'ta ilk kez gözyaşı kanalı tıkanıklığı ameliyatı yapıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla, gözyaşı kanalı tıkanıklığı bulunan hasta sağlığına kavuştu.

Suruç Devlet Hastanesine sağ gözde sulanma, akıntı ve çapaklanma şikayeti ile hastaneye başvuran Süleyman Durmaz'a, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bayar ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Kılıç tarafından tarafından gözyaşı kanalı tıkanıklığı teşhisi konuldu.

Daha sonra hastanede ilk kez gerçekleştirilen kapalı burun içi endoskopik ameliyatı ile hasta Durmaz, sağlığına kavuştu.

Uzman Dr. Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sulanma, çapaklanma, akıntı, göz kapaklarında şişkinlik gibi belirtilerin göz yaşı kanal tıkanıklığının habercisi olabileceğini söyledi.

Bayar, gözyaşı kanalı tıkanıklığı ile hastaneye başvuran hastalara kapalı gözyaşı kesesi ameliyatı yaptıklarını ve söz konusu ameliyatla hastaların kısa sürede sağlığına kavuştuklarını belirtti.

Kapalı olarak yapılan ameliyatın gözde herhangi bir iz bırakmadığını kaydeden Bayar, iz kalır korkusuyla ameliyat olmayan genç hastaların tedavilerini ertelememesi gerektiğine dikkat çekti.

Hastalar memnun

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Kılıç da Suruç Devlet Hastanesinde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Söz konusu ameliyatın Türkiye'nin bir çok yerinde yapıldığını ancak Suruç'ta ilk kez yapıldığını vurgulayan Kılıç, "İlçemizde bu ameliyatı ilk defa ben ve Ahmet Bey gerçekleştirdik. Hastalarımız çok memnun. Hastalar dışarıda bir kesik, yara izi olacak, dikiş atılacak korkusuyla bize başvuruyor. Biz bu ameliyatı Suruç'ta gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Uygun vakaları bu konuda yara izi, dikiş, yüzde bir iz oluşacak kaygısından kurtararak daha rahat, cesaretli bir şekilde ameliyata alıp başarılı sonuçlar elde ediyoruz." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan hasta Durmaz ise tedavi için bir çok hastaneye gittiğini ancak sağlığına Suruç Devlet Hastanesi'nde kavuştuğunu kaydetti.

Ameliyat olacağını duyduğunda kaygılandığını dile getiren Durmaz, "İnsanlarımız Suruç Devlet Hastanesi'nde ameliyat olmaya farklı bir gözle bakıyor. Büyük iller varken neden Suruç diye takılıyorlar. Doktorlarımız ile görüştükten sonra onlara güvendim. Ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyattan sonra bir sızı, bir acı hissetmedim. Şimdiye kadar bir sıkıntımda olmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.