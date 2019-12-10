Son Dakika Haberleri: Suruç'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Suruç'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, minibüs ile otomobil çarpıştı.

Suruç'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Suruç'un Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 AAC 227 plakalı minibüs ile 01 TP 352 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve 2 araçta bulunan 4 kişi yaralandı. 6 yaralı, ihbarla gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Şanlıurfa
Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
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