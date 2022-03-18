Suruç'ta öğretmen ve din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi verildi - Son Dakika
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Suruç'ta öğretmen ve din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi verildi

18.03.2022 17:00
Suruç'ta öğretmen ve din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi verildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında öğretmenlere ve din görevlilerine eğitim verildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında öğretmenlere ve din görevlilerine eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede görev yapan öğretmenlere ve din görevlilerine yönelik, madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlerde, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlıyı tanıma ve yasal düzenlemeler, bağımlılık nedir, neden bağımlı olunur ve madde bağımlısına yaklaşım gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suruç'ta öğretmen ve din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suruç'ta öğretmen ve din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi verildi - Son Dakika
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