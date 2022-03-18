Suruç'ta öğretmen ve din görevlilerine madde bağımlılığı eğitimi verildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında öğretmenlere ve din görevlilerine eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede görev yapan öğretmenlere ve din görevlilerine yönelik, madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi.

Eğitimlerde, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlıyı tanıma ve yasal düzenlemeler, bağımlılık nedir, neden bağımlı olunur ve madde bağımlısına yaklaşım gibi konularda bilgilendirme yapıldı.