Suruç'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suruç'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika

Suruç'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, dün otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Melek Akaltun ve Semra Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Suruç'ta otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, dün otomobil ve yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Melek Akaltun ve Semra Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı, 4'e yükseldi.

Kaza, dün akşam, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suruç'tan Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Çankaya'nın kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile Fevzi Akaltun yönetimindeki 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Melek, Meliha, Kerem, Merve ve Fevzi Akaltun, Osman ile Ali Özşimşek, Asiye ve Ekrem Demir, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Yaşar Yüce, Halil Ceylan ile Mübarek Şimşeksoy yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sağlık durumu kritik olan Melek Akaltun ile Semra Çelik ise bugün tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını yitirdi. Melek Akaltun ve Semra Çelik'in otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan cenazeleri, Suruç'taki aile mezarlığında toprağa verildi. Kazada yaralanan 10 kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi.


Semra Çelik, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:23 Kaynak: DHA
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