Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada - Son Dakika

Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesinde bulunan Mızar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil devrildi. Otomobilin devrilme anları ise, caddede yer alan güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Sürücünün kaza sonrası araçtan inip etrafa koşması ve yolda bayılma anı görüntülere yansıdı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu
İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 00:32:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]