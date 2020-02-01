Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada - Son Dakika

Suruç'ta otomobilin devrilme anı kamerada
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:12 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesinde bulunan Mızar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil devrildi. Otomobilin devrilme anları ise, caddede yer alan güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Sürücünün kaza sonrası araçtan inip etrafa koşması ve yolda bayılma anı görüntülere yansıdı. - ŞANLIURFA
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