Suruç'ta, PKK/PYD'li terörist yakalandı
3 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:43 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suruç
ilçesinde, Suriye
'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist yakalandı.
Suruç'un Ak Ziyaret Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti. Askerlerin yakaladığı şüphelinin, yapılan incelemede, PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
- Şanlıurfa
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