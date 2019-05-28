Son Dakika Haberleri: Suruç'ta, PKK/PYD'li terörist yakalandı
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Suruç'ta, PKK/PYD'li terörist yakalandı

3 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist yakalandı.

Suruç'ta, PKK/PYD'li terörist yakalandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist yakalandı.
Suruç'un Ak Ziyaret Mahallesi'ndeki sınır hattında görev yapan askerler, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen kişiyi fark etti. Askerlerin yakaladığı şüphelinin, yapılan incelemede, PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:43 Kaynak: DHA
Suriye, Şanlıurfa, PKK, Güncel
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