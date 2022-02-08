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Suruç'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Suruç'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

08.02.2022 12:36
Suruç'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, ilçede suç ve suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yapmış olduğu devriyeler sırasında şüphe üzerine durdukları şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

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Ruhsatsız Silah, Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suruç'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suruç'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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