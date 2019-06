Suruç'ta şampiyon hokeyciler yetiştiriyor

CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesindeki Bilgi Ortaokuluna 4 yıl önce atanan ve takımıyla Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşayan beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı, imkansızlıklara rağmen hokeyi ilçe geneline yaymayı hedefliyor.Suruç merkezde bulunan okulda görev yapan Bostancı, ana branşı olan hokeyi yaymak için büyük fedakarlık örneği göstererek, öğrencilerini hokeyle tanıştırdı.Çevresinde "hokeyci fabrikatörü" olarak da tanınan öğretmen, Suruç'ta adeta hokey fabrikası kurarak öğrencilere bu sporu sevdirmeyi başardı. Bostancı, kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun ardından hedef büyüterek Avrupa şampiyonluğuna göz dikti.Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere her kategoride 16 sporcusu olan Bostancı'nın kulüp dışında da 50 civarında öğrencisi var.Abit Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye atandığında ana branşı olan hokeyin Suruç'ta tanınması için kendisine söz verdiğini söyledi.Bostancı, hokeyin yayılmasında büyük emek harcadığını, ilk zamanlarda büyük zorluklarla karşılaştığını belirtti.Öğrencileri farklı spor dallarına yönlendirebilmek amacıyla harekete geçtiğini anlatan Bostancı, "Çocuklar futboldan başka hiçbir şey bilmiyordu. Her şeye de algıları kapanmıştı. Çocukları futbol dışında bir branşa yönlendirmek çok zor oldu." diye konuştu.12 yıldır hokeyle uğraştığını aktaran Bostancı, "2015 yılında Suruç Bilgi Ortaokuluna atandığımdan bu yana okulumuzun çocuklarıyla önce okul sporları müsabakalarında sonra hokey müsabakalarında elde ettiğimiz başarılarla çocuklarımızı kulüp takımlarına kazandırdık. Başarılı olmaya başladık. Buraya atandığım gün kendime söz vermiştim. Ana branşım olan hokeyi Suruç'a yayacağım." ifadelerini kullandı."Kız takımımızı da kuracağız"Bostancı, erkek takımında güzel bir ilerleme sağladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:"Hokey altyapısı Bilgi Ortaokulunda çok güzel bir şekilde oluştu. Kızlar konusunda biraz geç davrandık. İnşallah bu sene kız takımımızı da kuracağız. Hem minikler hem yıldızlar hem de gençler olmak üzere üç kategoride de boy göstereceğiz. Suruç'umuzu, okulumuzu ve diğer okulları temsil edeceğiz. Türkiye'nin diğer illerinde sportif anlamda başarılı olacak şekilde elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah.""Meyvesini almaya başladık"Beden eğitimi dersinin sadece futboldan ibaret olmadığını çocuklara öğrettiğine dikkati çeken Bostancı, şöyle devam etti:"Beden eğitimi dersi çocukların gözünde sadece futbol olarak geçiyor. İlk geldiğim zaman çocuklar bana 'Hocam ne zaman beden eğitimi dersini yapacağız?' diye tepki verdi. Çünkü futbolun dışında başka şeyler yapmaya başlayınca çocuklar bunun beden eğitimi dersi olmadığını düşündü. Türkiye'nin genel problemi bu. Biz sporu futboldan ibaret zannediyoruz. İlk başladığım zamanlarda hokey topunu elime alıp okulun bahçesinde antrenman yapmaya başladım. Ben antrenman yaparken pencerelerden bütün öğrenciler bakmaya başladı. Onları antrenmana götürdüğüm zaman 'Hocam biz sopayla mı, bunlarla mı yapacağız?' diye söylenmeye başladılar. Biz bu sporu eğitsel oyunlarla, her an onlarla beraber olarak, antrenmanları sıklaştırarak çocuklara sevdirmeye başladık. Bir iki müsabakaya gittik. O gittiğimiz müsabakalarda dereceden ziyade o çocuklar bu branşı, o ambiyansı, farklı il görsünler diye çalıştık. Bunun akabinde 1 yıl sonra bunun meyvesini almaya başladık.""Lisanslı sporcu sayısını artırmayı amaçlıyoruz "Bostancı, Suruç'ta en fazla lisanslı sporcunun hokeyde olduğuna değinerek, "Bu sayıyı daha da artırmanın peşindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde 23 Nisan 'da hokey çocuk şenlikleri yapmayı düşünüyoruz. Bu çerçevede bütün okulları hokeyin içine kanalize edip hokeyle beraber çocukların aktif olmasını ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Okulumuz bu iş için pilot okul. 'Bu işin ana merkezi ve fabrikası.' diyebiliriz. İnşallah bu fabrikanın diğer kollarını da uzatarak başka okullara da kanalize edeceğiz." ifadelerini kullandı. Okul Müdürü Bülent Yüksel de Abit Bostancı'dan önce Şanlıurfa'da hokeyde herhangi bir başarının olmadığını ifade etti.Yüksel, "Abit hoca buraya ilk geldiğinde Suruç'ta ya da Şanlıurfa'da herhangi bir hokey başarısı yoktu. Hocamızın okulumuza gelmesiyle hem ilimizde hem ilçemizde hokey duyulmaya başlandı. Başta okulumuz olmak üzere bölgede başarılar üst üste gelmeye başladı. Türkiye'de Abit hoca gibi hocalarımızın artmasıyla ülkemiz büyük başarılar elde edecektir." değerlendirmesinde bulundu.