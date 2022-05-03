Suruç'ta sel ekili arazilere zarar verdi - Son Dakika
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Suruç'ta sel ekili arazilere zarar verdi

03.05.2022 13:14

Suruç'ta sel ekili arazilere zarar verdi Çiftçinin emeği sel sularına kapıldı Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağmurla birlikte oluşan sel suları, Suruç'ta ekili arazilere zarar verdi.

Suruç'ta sel ekili arazilere zarar verdi

Çiftçinin emeği sel sularına kapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağmurla birlikte oluşan sel suları, Suruç'ta ekili arazilere zarar verdi. Şanlıurfa Valiliği, tarlaları sular altında kalan çiftçilere yardım etmek için hasar tespit çalışması başlattı.

Şanlıurfa'da önceki gün tekili olan sağanak yağmur ve dolu yağışıyla birlikte oluşan sel suları, bir çok bölgede ekili arazilere zarar verdi. Suruç ilçesi Yukarı Oylum ile Aşağı Oylum kırsal Mahallelerinde de etkili olan sel, ekili arazileri adeta göle çevirdi. Bir çok tarla ile yolun sular altında kaldığı bölgedeki ekinler ve sulama boruları, toprakla birlikte suya kapılarak gitti. Tarlalarının başına giden çiftçiler yetkililerden yardım isterken Şanlıurfa Valiliği çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Ekinlerinin tamamen yok olduğunu belirten çiftçiler, yetkililerin kısa sürede kendilerine yardım etmesini istedi.

Suruç'ta sel ekili arazilere zarar verdi
Suruç'ta sel ekili arazilere zarar verdi
Suruç'ta sel ekili arazilere zarar verdi
Suruç'ta sel ekili arazilere zarar verdi

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Şanlıurfa, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suruç'ta sel ekili arazilere zarar verdi - Son Dakika


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