Son Dakika Haberleri: Suruç'ta Şiddetli Yağmur Su Baskınına Neden Oldu

Suruç'ta Şiddetli Yağmur Su Baskınına Neden Oldu

26 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şiddetli yağış sonrası Dumlukuyu Kırsal Mahallesi'ni su bastı.

Suruç'ta Şiddetli Yağmur Su Baskınına Neden Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şiddetli yağış sonrası Dumlukuyu Kırsal Mahallesi'ni su bastı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde dün geceden beri etkili olan yağmur nedeniyle Suruç ilçesine bağlı Dumlukuyu Kırsal Mahallesi'ni su bastı. Su baskını nedeniyle mahallenin büyük kısmı adeta göle döndü. Mahalleyi aniden basan sular nedeniyle bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı. Vatandaşlar, suların evlerine ulaşmaması için büyük çaba harcayarak tıkanan kanalizasyon borularını kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Mahalle sakinleri, suyun tahliye edilebilmesi için yetkililerden yardım istedi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:27 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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