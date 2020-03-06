Suruç'ta, sosyal medyadan PKK/KCK propagandasına 4 gözaltı - Son Dakika

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanmayan şüphelilerin sorgulandığı öğrenildi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 kişi, gözaltına alındı.

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