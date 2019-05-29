Suruç'ta sulama borusu patladı, tarlalar su altında kaldı
1 saat önce
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde sulama borusunun patlaması nedeniyle pamuk ekili yüzlerce tarla sular altında kaldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:33 Kaynak: İHA
'nın Suruç
ilçesinde sulama borusunun patlaması nedeniyle pamuk ekili yüzlerce tarla sular altında kaldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Mollahamza Mahallesi kırsal kesiminde meydana geldi. Atatürk
Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle akan su, yüzlerce dönüm pamuk ekili tarlayı sular altında bıraktı. Yaklaşık 2 saat akan su, hattın vanasının kapatılmasının ardından kesildi. Tarla sahipleri ise vanaların sık sık patladığını belirterek, yetkililerden gerekli adımların atılmasını istedi. - ŞANLIURFA
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