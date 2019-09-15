Son Dakika Haberleri: Suruç'ta taşlı sopalı kavga: 1 yaralı
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Suruç'ta taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

50 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde amca çocukları arasında alacak meselesi nedeniyle kavga çıktı.

Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada, M.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinde Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri, uyarılara rağmen dağılmayan gruptakilere, biber gazıyla müdahale etti.

Olayla ilgili M.K. ve A.K, gözaltına alınırken polis, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Suruç'ta taşlı sopalı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:00 Kaynak: AA
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