Suruç'ta terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Suruç'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Suruç'ta terör operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama yapılan adreslerde, suç unsurlarına el koyan güvenlik güçleri, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet ve jandarma karakoluna götürüldü.


Suruç, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:18 Kaynak: DHA

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