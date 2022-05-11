Suruç'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, ilçenin son 2,5 yılda yatırımlarla güçlenen ve kendini yenileyen bir yapıya kavuştuğunu belirterek, "Bilim fuarları öğrencilerin yeteneklerini, kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri bilimsel konular üzerine araştırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri önemli bir proje, önemli bir fırsat. Bu noktada hem gelecekte ülkemize ve tüm insanlığa bilimsel projeleriyle büyük katkılar sağlamalarını temenni ediyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Aktaş ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri stantları gezerek öğrencilerden yapmış oldukları projelerle ilgili bilgi aldı.