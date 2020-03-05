Suruç'ta uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde muhtarların katılımıyla uyuşturucuyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Suruç Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğünde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen toplantıda merkez mahalle muhtarlarına bilgi verdi.

Yılmaz, muhtarların önemli görev üstlendiğini belirterek, "Devletimizin hizmet bekleyen vatandaşlarımıza kolaylıkla ulaşması noktasında muhtarlarımız çok önemli bir görev üstlenmektedir. Muhtarlarımızın özellikle mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla güçlü iletişim halinde olmaları, yaşanması muhtemel sıkıntıları bize aktarmaları önem arz etmektedir. Polisin suç gerçekleştikten sonraki görevlerinin yanı sıra önleyici görevi var. Bir suç meydana gelmeden bunu önleyebilirsek, bir gencimizi uyuşturucu belasından uzaklaştırabilirsek bu bizim için çok büyük kazanım olacaktır." diye konuştu.

Muhtarlar da her zaman emniyet güçlerinin yanında olduklarını dile getirerek, toplantı için Yılmaz'a teşekkür etti.