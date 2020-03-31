Suruç'ta vefa örneği - Son Dakika

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirlere destek veren Suruçlu kadınlar ile Vefa Sosyal Destek Grupları, insanlığa örnek olacak çalışmalar ortaya koyuyor.



Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Suruç Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, korona virüs salgın riski tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacına cevap veriyor. Vatandaşların 112'yi arayarak yardım istediği Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların bankacılık, alışveriş, ilaç temini gibi taleplerini yerine getirmenin yanında, salgın riskini önlemek amacıyla ev işlerini de yapıyor. İlçede yaşayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerine giden Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, vatandaşların evlerini temizliyor, elbiselerini yıkıyor yemeklerini yapıyor.



Kaymakamlığın desteğiyle maske üretimine de başlayan Suruçlu kadınların ürettiği 2 bin adet maske, ilçedeki Emniyet, Jandarma, Belediye ve Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Suruçlu kadınların gönüllü olarak katıldığı çalışmalarla, maske üretiminin devam edeceği öğrenildi. - ŞANLIURFA