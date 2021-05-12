Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler - Son Dakika

Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler

12.05.2021 20:20

Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler İnsanların kuraklık çektiği aylarda evi ve arazisi su içinde kalıyor Şanlıurfa Suruç ilçesinde bir çiftçi kuraklığın zirve yaptığı yaz aylarında görenleri şaşırtan mağduriyet yaşıyor.

Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler

İnsanların kuraklık çektiği aylarda evi ve arazisi su içinde kalıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Suruç ilçesinde bir çiftçi kuraklığın zirve yaptığı yaz aylarında görenleri şaşırtan mağduriyet yaşıyor. Çiftçinin evi ve arazisi sular içerisinde kalırken, köyde Venedik'i hatırlatan görüntüler ortaya çıkıyor.

Suruç ilçesine bağlı kırsal Yazıköy Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Sabri Alpfidan, çevresindeki ve bölgedeki diğer çiftçilerin kuraklığı tam anlamıyla hissettiği yaz aylarında bir garip mağduriyet yaşıyor. Çukur bölgede kalan evi ve arazisi, yer altından sızan suların içerisinde kalıyor. Venedik'i hatırlatan görüntüler oluşurken çiftçi, sızan lağım suları ve çöpler nedeniyle de zor anlar yaşıyor.

Bu yıl bile defalarca kez evindeki ve arazisindeki suyu boşaltan Alpfidan ama yine içeriye su dolduğunu kaydetti. Evinin yaz kış, sular altında kaldığını ama bilinçsiz sulamanın arttığı yaz aylarında bu mağduriyeti daha çok yaşadığını anlatan Sabri Alpfidan, defalarca yetkililere başvurduğunu onların da suları tahliye ettiğini söyledi. Yetkililerin de duruma şaştığını ve pek yapacak bir şeylerinin olmadığını belirten Alfidan, "Bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yoksa ailemle birlikte buradan taşınmak zorunda kalacağım. Nereye gideceğiz, ne yapacağız tabii onu da bilmiyoruz" diyerek yardım istedi.

Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler
Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler
Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler
Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler

Şanlıurfa, Çiftçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suruç'ta Venedik'i andıran görüntüler - Son Dakika


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