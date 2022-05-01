Suruç'ta yağmurdan etkilenen ailelere yardım yapıldı - Son Dakika
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Suruç'ta yağmurdan etkilenen ailelere yardım yapıldı

01.05.2022 13:43
Suruç'ta yağmurdan etkilenen ailelere yardım yapıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yağmurdan etkilenen ailelere yardım yapıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yağmurdan etkilenen ailelere yardım yapıldı.

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, ilçe genelinde evini su basan ailelere gerekli yardımların yapılması için talimat verdi.

Suruç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen mağdur ailelere belediye ekipleri destekte bulundu, gıda yardımı yaptı.

Bu arada, belediye ekipleri ev ve sokaklarda da su tahliyesinde bulundu.

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Kenan Aktaş, Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suruç'ta yağmurdan etkilenen ailelere yardım yapıldı - Son Dakika


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