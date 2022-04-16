Suruç'ta yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu - Son Dakika

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş, yetim ve öksüz çocuklar ile aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğretmen evinde organize edilen iftar programında çocuklarla sohbet eden Aktaş, devletin her çocuğun yanında ve destekçisi olduğunu belirterek, iftarda çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştıklarını ifade etti.

İftardan sonra İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Polat, çocuklara oyuncak hediye etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nedim Yaz, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ile kurum amirleri katıldı.