Son Dakika Haberleri: Suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
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Suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.

Suruç'ta yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü bir şekilde imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Ziyaret yolu üzerinde bir kişinin yol kenarına şüpheli bir paket bıraktığını gören vatandaşlar durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden ekipler, çevrede önlem alarak bomba imha uzmanlarına haber verdi. Olay yerine gelerek paketi inceleyen bomba imha uzmanları, içerisinde el yapımı patlayıcı olduğu belirlenen paketi fünye ile kontrollü şekilde patlatarak etkisiz hale getirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Yenişehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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