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Suruç'ta "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası" projesi

1 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin önderliğinde Yemyeşil Şanlıurfa Platformu'nun girişimleriyle başlatılan "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası" projesi kapsamında Suruç'ta bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Suruç'ta

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin önderliğinde Yemyeşil Şanlıurfa Platformu'nun girişimleriyle başlatılan "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası" projesi kapsamında Suruç'ta bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, Vali Erin önderliğinde başlatılan kampanyaya ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Yahlizade, alınan talepler doğrultusunda ağaç dağıtım işlemlerinin başlayacağını belirterek, "Şanlıurfa ilimizin kuruluşunun 100. yılı etkinliği kapsamında Sayın Valimizin talimatlarıyla 11 Nisan 2020 tarihine kadar Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası Projesi kapsamında 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Yöreye uygun Antep fıstığı, badem, zeytin, çam ve ceviz gibi ağaçların dağıtımı yapılacak." dedi.

Hastalık ve zararlılarla mücadele, aşılama, yabancı ot mücadelesi gibi konularda da bilgilendirmeler yaparak verimin artmasına katkı sunmaya çalıştıklarını kaydeden Yahlizade, her şeyin fazlasının da azının da zarar olduğunu vurguladı.

Toplantı sonunda Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından, toplantıya katılan muhtarlar, ağaçlandırma kampanyasıyla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Şanlıurfa, Zeytin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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