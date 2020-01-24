Suruç'taki 9 asırlık Şeyh Müslüm Külliyesi restore edilecek - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1160'lı yıllarda Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Şeyh Müslüm Külliyesi'nin restore edilerek turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Suruç Kaymakamlığı, ilçenin önemli tarihi eserlerinden olan ve içerisinde cami, iki türbe, minare ve hazire bulunan külliyenin restorasyonu için harekete geçti.

Şeyh Müslüm'ün mezarı üzerine Şeyh Muhammed oğlu Şeyh Hüseyin tarafından yaptırıldığı kaymakamlık kaynaklarında yer alan külliyenin bölgeye gelen turistleri çekmesi için Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ün öncülüğünde proje hazırlandı.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asırlardır ayakta duran külliyenin turizme kazandırılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Tarihi külliyenin küçük restorasyonlarla bugüne ulaştığına dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

"Bozkırın ortasındaki bir ilçede bu kadar büyük bir külliyenin olması, ilçemizin tarihte de önemli bir merkez olduğunun göstergesidir. Ziyaret köyünde bulunan külliye, yaklaşık bin yıl önce Selçuklu mimarisiyle yapılmış bölgedeki en önemli tarihi yapılardan biridir. Buranın restorasyon ve çevre düzenlemesinin projesini Kültür ve Turizm Bakanlığına sunduk. Buranın tarihi dokusunu koruyarak turizme kazandıracağız. Kültürümüze, tarihimize sahip çıkacağız."

İlçenin daha fazla yatırımı hak ettiğini dile getiren Aktaş, "Suruç'un tarihi ve kültürel güzelliklerinin Türkiye'ye tanıtılması için önemli projeler hazırlıyoruz. İnşallah bu projeleri gerçekleştirdiğimizde vatandaşlarımız artık turizmi, sporu, eğitimi, ilçenin bir adım daha nasıl ileriye gideceğini konuşacak." dedi.