Suruç'taki AK Parti'li gruba yönelik saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'li gruba yönelik geçen yıl düzenlenen silahlı saldırı olayına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suruç ilçesinde arasında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınlarının da bulunduğu partililere yönelik 15 Haziran 2018'de gerçekleştirilen silahlı saldırı olayla ilgili hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay anına ilişkin sanıkların çevredeki görgü tanıkları ve güvenlik kameraları tarafından da belirlenen suçları işlediğine yönelik çok sayıda delilin tespit edildiği belirtildi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız'ın seçim çalışması için esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiğine yer verilen iddianamede, olayın meydana geldiği iş yerinden ayrıldıktan sonra ise Şenyaşar ile Yıldız aile mensupları arasında kavga çıktığı vurgulandı.

Kavganın daha sonra büyüdüğüne değinilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Devamında gelişen öldürme olayları sonucu Mehmet Şah Yıldız'ın ateşli silahla öldüğü, Süleyman, Mustafa, Nihat Yıldız'ın ateşli silahla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı beraberlerindeki diğer kişilerden Engin Şimşek ve Ahmet Çetin'in ateşli silahla yaralandığı, Esvet, Adil ve Celal Şenyaşar'ın öldüğü, Mehmet Şenyaşar'ın ateşli silahla yaralandığı, Suruç Devlet Hastanesi ve ambulanslarının zarar gördüğü adli olaylar meydana gelmiştir."

Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ifadesi

İddianamede, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ifadesine de yer verildi.

Selam vererek iş yerine Şenyaşar ailesinin bayramlarını kutlamak için girdiğini belirten Milletvekili Yıldız, dükkan sahibinin gönülsüz yaklaşımı nedeniyle iş yerinden çıktığını belirtti.

İş yerinden çıkarken arkasında arbede yaşandığını kaydeden Yıldız, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Gönülsüz şekilde karşı tarafın elini uzatması üzerine dışarı çıktım ancak kendisi konuşmaya başladı. 'Bu memleketi mahvetmişsiniz' dedi. Ben de kendisine 'Elinizde rahatsız olduğunuzu gösteren bir belge varsa ben bu sorunla ilgileneyim' dedim. Orada bir tuzağın içine doğru çekilmeye başladığımı hissettim ve ayrılmak istedim. Dükkan sahibi konuşmasına devam etti. 'Nedir bu sizden çektiğimiz, bizim ne olduğumuzu biliyorsun, PKK'lı olduğumuzu bilmiyor musun? Siz namussuzsunuz' dedi. Yaptığım araştırmada Nesih Şimşek'in PKK'nın dağ kadrosunda yıllarca kaldığını, etkin pişmanlıktan faydalanarak dışarı çıktığını öğrendim. Bu kez arkamda bir tartışma oldu ve ben iteklendim. Ben 'bir şey yok sakin olun' anlamında bir şeyler söyledim. Korumalarım beni yürüyerek Suruç Meydanı'nın oraya götürdüler ve Nar Kafe isimli iş yerine oturttular. Kafedeyken silah sesleri gelmeye başladı."

Milletvekili Yıldız'ın ağabeyinin ifadesi

Milletvekili Yıldız'ın tutuklu yargılanan ağabeyi Enver Yıldız ise silah sesini duyması üzerine söz konusu dükkana gittiğini belirttiği ifadesinde, şunları aktardı:

"Abdurrahman Yıldız, 'Amca amca beni öldürüyor' diye bağırınca ben belimde olan silahı çekip şuursuzca 2-3 el ateş ettim, ateş etmemin etkisiyle Adil Şenyaşar yere düştü. Ben iş yerinden dışarı çıkıp olay yerinden uzaklaştım, sonra geri iş yerinin önüne geldim kardeşim Mehmet Şah Yıldız'ın iş yerinin önünde yerde kanlar içinde yattığını gördüm, onu alıp belediyenin önüne götürüp bir araçla hastaneye gönderdik. Sonradan ben köye gidip saklandım zira bölgede terör olayları yoğundu, PKK terör örgütü de devamlı bize ve ailemize tehditler savurmaktaydı."

Murat Karayılan'ın açıklaması

Şüpheli Fadıl, Adil ve Celal Şenyaşar hakkında herhangi bir soruşturma kaydının bulunmadığına yer verilen iddianamede, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan'ın yaptığı açıklamada, Şenyaşar ailesi için, "Şehit Celal ve Adil'in annesi daha fazla ağlayıp düşmanı sevindirmesin ama şunu iyi bilmeli ki ahı yerde kalmayacaktır. Sadece bu kadarını söylüyorum." ifadelerini kullandığı da kaydedildi.

İddianamede, kavgada ölen Esvet Şenyaşar'ın 23 Aralık 2016 tarihinde "PKK/KCK terör örgütünün kayyum atanan belediyelere ve atanan kayyumlara, AK Parti yöneticileri ve askerlere yönelik eylem planlandığı" şeklinde edinilen istihbarat çerçevesinde gözaltına alındığı, ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı da yer aldı.

13 kişi hakkında ceza talebi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, delilleri ve ifadeleri hukuki olarak değerlendirip, Mehmet Şah Yıldız ile Esvet, Adil ve Celal Şenyaşar'a yönelik "kasten adam öldürme" suçunun yanı sıra 8 kişinin de silah, bıçak, taş ve sopa ile kasten yaralanmalarına neden olan Şenyaşar ve Yıldız ailesine mensup 13 şüpheli hakkında işledikleri suçun niteliğine göre "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yaralama" suçundan ceza talebinde bulundu.

Olay

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 Haziran 2018'de seçim çalışmalarında çıkan olayda, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.



Soruşturma kapsamında milletvekilinin ağabeyinin katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fadıl Şenyaşar tutuklanmış, milletvekili Yıldız'ın ağabeyi Enver Yıldız ise polise teslim olmuştu.